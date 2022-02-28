Таранда: в семи районах Минской области явка превысила 90%

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семи районах Минской области явка избирателей превысила 90%. Об этом журналистам рассказала председатель Минской областной комиссии Оксана Таранда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сразу стоит сказать, что итоги предварительные. Об окончательных итогах голосования на республиканском референдуме мы сможем говорить, когда получим итоговые протоколы из Жодинской городской комиссии. Сегодня состоится заседание этой комиссии. На настоящий момент у нас имеется информация о том, что в голосовании 27 февраля, а также во время досрочного голосования участие в референдуме приняли 903 тыс. 562 жителя Минской области. Итоги голосования подводятся согласно общему числу участников, включенных в списки. Если говорить о Минской области, то здесь в число голосующих были внесены 1 136 992 человека. Новый проект Конституции поддержали 734 265 жителей области, включенных в списки голосующих. Против дополнений и изменений в Основной закон Республики Беларусь проголосовали 109 519 человек", - отметила Оксана Таранда.

Председатель комиссии сообщила, в каких районах Минской области была отмечена наиболее высокая явка.

"Традиционно наиболее высокую явку мы можем отметить в Березинском, Клецком, Копыльском, Крупском, Любанском, Стародорожском и Узденском районах, где более 90% голосующих приняли участие в референдуме. В этих же районах более 79% граждан поддержали изменения и дополнения в Конституцию", - подчеркнула председатель Минской областной комиссии.

По мнению Оксаны Таранды, референдум прошел в штатном режиме. Со стороны наблюдателей не было отмечено нарушений законодательства.

"В дни досрочного и в день основного голосования нарушений законодательства выявлено не было. У некоторых граждан возникали вопросы, связанные с голосованием не по месту прописки. Они уточняли в комиссиях, каким образом они могут реализовать свое право на участие в референдуме. В целом все прошло организованно. Это могут подтвердить около 8,5 тыс. наблюдателей. Даже по предварительным итогам можно судить о том, что граждане в основном были согласны с предложенными изменениями и дополнениями в Конституцию Республики Беларусь", - подытожила Оксана Таранда.-0-