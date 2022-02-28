МПА СНГ: референдум соответствовал международным обязательствам Беларуси в электоральной сфере

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум соответствовал законодательству и международным обязательствам Беларуси в электоральной сфере. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, координатор наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем наблюдений был настолько обширным, что никаких неясностей, не отвеченных вопросов для нас не осталось. Мы говорили и с людьми, которые приходили на участки для голосования во время нашего присутствия. В разговорах с ними убедились, что люди хорошо понимают смысл вносимых изменений и дополнений в Конституцию", - отметил Константин Косачев.





По его словам, предварительная работа по информированию населения, обсуждению обновленной редакции была организована абсолютно гласно, открыто, демократично. "Любой гражданин Беларуси мог получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Тем не менее, если у кого-то не хватило времени, чтобы разобраться по существу, дополнительные возможности были созданы на всех без исключения участках, которые мы посетили. Можно было ознакомиться с текстами предлагаемых новелл и действующей редакции Основного закона, была возможность получить консультации у специалистов", - констатировал координатор.

"Не менее важно, что на всех участках мы говорили с наблюдателями, аккредитованными на этом референдуме уже самой Республикой Беларусь. Мы действительно видели их на участках, они активно работали, и с ними мы тоже подробно обсуждали, что происходит на участках в течение всего периода голосования. В этих беседах не услышали никаких серьезных нареканий, касающихся организации и проведения референдума", - обратил внимание Константин Косачев.





"Соблюдались принципы тайного голосования, требования о недопустимости контроля за волеизъявлением избирателей. Все имели абсолютно равные права, чтобы посетить участки, получить и заполнить бюллетени и проголосовать, как они считают нужным. Сама обстановка на участках была спокойной, бесконфликтной, близкой к праздничной, - рассказал он. - В отдельных случаях наши наблюдатели фиксировали определенные недоработки технического характера. Самой серьезной из них было отсутствие на некоторых участках пандусов для людей с ограниченными возможностями. Однако ни одна из этих погрешностей не могла повлиять на исход голосования".

Как подчеркнул Константин Косачев, референдум прошел при соблюдении прав и свобод участников важнейшего общественно-политического события в жизни страны, соответствовал законодательству и международным обязательствам Беларуси в электоральной сфере.-0-





Фото Рамиля Насибулина