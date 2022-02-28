Ночные морозы до -15°С градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночные морозы до 15 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Заканчивается календарная зима, которая, по предварительным оценкам, в основном оказалась на 1-2 градуса теплее климатической нормы. При этом на большинстве станций количество осадков превысило средние многолетние значения", - отметили синоптики.

Первый весенний месяц начнется солнечной погодой. Под влиянием области повышенного атмосферного давления существенных осадков над большей частью республики не ожидается. Лишь в юго-восточных регионах страны, где будет сказываться влияние малоактивного фронтального раздела, облаков будет больше и есть вероятность кратковременных осадков.





"Вместе с тем в начале текущей недели по ночам температурный фон по стране будет совсем не весенним - от минус 1 до минус 10, а при длительных прояснениях, в основном по северо-востоку и северо-западу страны, ожидается похолодание и 14-15 градусов мороза. При этом днем будет достаточно комфортно - от минус 1 до плюс 6", - добавили в Белгидромете.

Во вторник, 1 марта , будет без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит минус 5-11, по северо-востоку до минус 15 градусов, по Гомельской области местами минус 2-4. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.





В среду, 2 марта, будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 1 по юго-востоку до минус 11 по северо-западу страны, при прояснениях минус 12-14. Днем будет от минус 1 до 6 градусов тепла.

В четверг, 3 марта, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля по юго-востоку до минус 8 градусов по северо-западу страны, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

В пятницу, 4 марта, местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 1-7. Днем будет от минус 2 до 3 градусов тепла.-0-

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