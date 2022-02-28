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Депутат Госдумы РФ: поддержанные на референдуме в Беларуси изменения в Конституцию отвечают современным вызовам

28.02.2022 13:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поддержанные гражданами на референдуме в Беларуси изменения в Конституцию отвечают современным вызовам и угрозам. Об этом заявил сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров, который осуществлял международное наблюдение за ходом референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум показал очень высокую явку. Тот результат, который есть, за поддержку поправок и изменений в Конституцию говорит сам за себя. Люди поддержали эти предложения", - сказал российский парламентарий.

Он сообщил, что в качестве международного наблюдателя с 24 февраля посещал участки во время досрочного голосования. "Общались с гражданами, весь день основного голосования проводили мониторинг в Минске и Минской области. Все (прошло. - Прим. БЕЛТА) в рамках национального законодательства", - отметил Артем Туров.

"Изменения в Конституцию Беларуси, как и те, которые ранее были внесены в российскую Конституцию, отвечают современным вызовам и угрозам", - подчеркнул депутат Госдумы РФ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Референдум показал очень высокую явку. Тот результат, который есть, за поддержку поправок и изменений в Конституцию говорит сам за себя. Люди поддержали эти...
 
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