Депутат Госдумы РФ: поддержанные на референдуме в Беларуси изменения в Конституцию отвечают современным вызовам

Источник материала: БелТА

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Поддержанные гражданами на референдуме в Беларуси изменения в Конституцию отвечают современным вызовам и угрозам. Об этом заявил сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Артем Туров, который осуществлял международное наблюдение за ходом референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Референдум показал очень высокую явку. Тот результат, который есть, за поддержку поправок и изменений в Конституцию говорит сам за себя. Люди поддержали эти предложения", - сказал российский парламентарий.

Он сообщил, что в качестве международного наблюдателя с 24 февраля посещал участки во время досрочного голосования. "Общались с гражданами, весь день основного голосования проводили мониторинг в Минске и Минской области. Все (прошло. - Прим. БЕЛТА) в рамках национального законодательства", - отметил Артем Туров.

"Изменения в Конституцию Беларуси, как и те, которые ранее были внесены в российскую Конституцию, отвечают современным вызовам и угрозам", - подчеркнул депутат Госдумы РФ.-0-