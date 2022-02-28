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День посткроссера пройдет 1 марта во всех отделениях "Белпочты"

28.02.2022 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День посткроссера" пройдет 1 марта во всех отделениях почтовой связи Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белпочта".

В этот день при отправке 10 и более международных почтовых карточек предоставляется скидка 10%.

Посткроссинг - международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. "Сюрприз в вашем почтовом ящике" - основной девиз посткроссинга.

"Благодаря проекту можно найти друзей в любой точке земного шара, увидеть на открытках национальные достояния, культуру, достопримечательности различных стран, рассказать о белорусском колорите, архитектуре, природе, кухне и многом другом зарубежным жителям", - отметили в пресс-службе.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться на сайте www.postcrossing.com, указав свой домашний адрес и краткую информацию о себе (увлечения, пожелания, какие открытки нравятся, что хочется узнать о другой стране), и отправить открытки пяти жителям разных стран, адреса которых предложит система сайта. Через некоторое время в ответ придут открытки со всего мира.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Посткроссинг - международный онлайн-проект, где незнакомые люди из разных уголков планеты обмениваются почтовыми карточками и марками. "Сюрприз в вашем почтовом...
 
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