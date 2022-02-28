Наблюдатель ШОС: в нашу миссию не поступило замечаний, связанных с ходом референдума

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международную наблюдательную миссию ШОС не поступило замечаний, связанных с проведением референдума. Об этом журналистам заявил международный наблюдатель Шанхайской организации сотрудничества Казыбек Кочконов, передает корреспондент БЕЛТА. По его словам, приглашение миссии было расценено как стремление обеспечить открытость и гласность проведения референдума.

"Приглашение международных наблюдателей расценивается миссией как стремление обеспечить открытость и прозрачность референдума. В составе миссии Центральной избирательной комиссией Республики Беларусь было аккредитовано 14 наблюдателей. Это были представители законодательных и избирательных органов, дипломаты государств - членов ШОС и должностные лица Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС. Миссия выполняла свою функцию, руководствуясь Положением о миссии наблюдателей от ШОС на президентских или парламентских выборах, а также референдумах. Нами были соблюдены принципы политической нейтральности, объективности, невмешательства во внутренние дела государства и законодательство Республики Беларусь. Мы провели встречи с представителями ЦИК Республики Беларусь по проведению выборов и республиканских референдумов. Кроме того, миссия посетила городские, районные и участковые комиссии. Все заключения и выводы основываются на фактическом материале, который был собран в ходе подготовки к референдуму и непосредственно в период голосования", - рассказал Казыбек Кочконов.

Он отметил, что всего Центральным избирательным комитетом было аккредитовано 195 международных наблюдателей.

"Согласно нашим наблюдениям, проведение референдума было отмечено комплексным применением различных информационных технологий, которые способствовали соблюдению гласности, прозрачности и исключению влияния административного ресурса. В миссию в период ее деятельности не поступило замечаний, связанных с ходом политической кампании. ЦИК было аккредитовано порядка 44 тыс. национальных и 195 международных наблюдателей. В ходе кампании они имели возможность присутствовать на заседаниях Центрального избирательного комитета", - рассказал наблюдатель ШОС.-0-