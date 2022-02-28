Наблюдатель ШОС отметил высокую компетентность членов комиссий на референдуме

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на референдуме прошло в спокойной и доброжелательной обстановке. Такую точку зрения журналистам высказал международный наблюдатель Шанхайской организации сотрудничества Казыбек Кочконов, передает корреспондент БЕЛТА. По словам международного наблюдателя, особое внимание было уделено соблюдению всех санитарных норм на участках для голосования.

"На интернет-портале Центрального избирательного комитета Республики Беларусь была размещена вся нормативно-правовая документация, тематические памятки, рекомендации и сборники материалов для организаторов и участников референдума. Особое внимание организаторами референдума было уделено соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности в период голосования. Каждый участник получил возможность письменно или устно обратиться в участковую комиссию и изъявить просьбу принять участие в референдуме с применением переносного ящика для голосования. Подобную просьбу голосующий мог направить в свою участковую комиссию через доверенных лиц. Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов было принято постановление о создании дополнительных условий для граждан с ограниченными физическими возможностями", - подчеркнул международный наблюдатель.

Он заявил, что наблюдательной миссией Шанхайской организации сотрудничества был отмечен высокий уровень знания процедур голосования членами комиссий.

"В течение дня голосования наблюдательные миссии работали в городе Минске, а также в Минской и Могилевской областях. Мы провели наблюдение за закрытием участков для голосования и присутствовали при подсчете голосов. Наблюдатели миссии отметили заинтересованность граждан, участвующих в голосовании. Был отмечен и высокий уровень организационной подготовленности членов участковых комиссий. По оценке наблюдателей миссии, работа комиссий в день голосования на референдуме отличалась хорошим знанием процедур голосования, внимательностью и квалифицированным общением с голосующими. Весь период голосования прошел в спокойной, доброжелательной атмосфере, без скопления голосующих, внешнего вмешательства и напряженности. Миссия констатирует, что республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию соответствовал требованиям законодательства Республики Беларусь и принятым страной международным обязательствам", - подвел итог Казыбек Кочконов.-0-