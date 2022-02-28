Любецкая: результаты референдума нацелены на обеспечение безопасности

Источник материала: БелТА

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Результаты прошедшего в Беларуси референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию нацелены в том числе на обеспечение безопасности и взаимное добрососедство с другими странами. Об этом заявила сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы фактически на сегодняшний день находимся в стадии постреферендумной. Завершено значительное политическое событие, - констатировала парламентарий. - Результаты голосования на референдуме нужно рассматривать в том числе в ключе межгосударственного сотрудничества и в целом построения в дальнейшей перспективе жизни нашего общества, консолидации усилий общества, которые направлены на достижение таких глобальных целей, как спокойствие, взаимное добрососедство, обеспечение безопасности, и других принципов международного сосуществования".-0-