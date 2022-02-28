﻿ Любецкая: результаты референдума нацелены на обеспечение безопасности. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Любецкая: результаты референдума нацелены на обеспечение безопасности

28.02.2022 13:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

28 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Результаты прошедшего в Беларуси референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию нацелены в том числе на обеспечение безопасности и взаимное добрососедство с другими странами. Об этом заявила сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы фактически на сегодняшний день находимся в стадии постреферендумной. Завершено значительное политическое событие, - констатировала парламентарий. - Результаты голосования на референдуме нужно рассматривать в том числе в ключе межгосударственного сотрудничества и в целом построения в дальнейшей перспективе жизни нашего общества, консолидации усилий общества, которые направлены на достижение таких глобальных целей, как спокойствие, взаимное добрососедство, обеспечение безопасности, и других принципов международного сосуществования".-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы фактически на сегодняшний день находимся в стадии постреферендумной. Завершено значительное политическое событие", - констатировала парламентарий.
 
Новости дня
Новости общества
 
Наблюдатель ШОС: в нашу миссию не поступило замечаний, связанных с ходом референдума
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by