Орда: в работе комиссий на референдуме почти не к чему придраться

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть полная объективная картина, как был организован референдум и как прошло голосование, заявил сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

В национальном профцентре с начала досрочного голосования работал общественный информационный центр, в котором аккумулировалась информация от наблюдателей изо всех регионов, как проходит голосование на референдуме. С первого дня досрочного голосования специалисты центра держали постоянную связь с наблюдателями на участках. "На основе поступившей информации мы имеем полную объективную картину, как был организован референдум и как прошло голосование. С первого дня досрочного голосования наши наблюдатели фиксировали активную явку наблюдателей во всех регионах страны. Это подтверждает, что граждане во всех районах имели полную открытую практическую возможность знать, какие изменения и дополнения вносятся в Конституцию", - сказал Михаил Орда.

Как отметил председатель ФПБ, была четко, грамотно построена работа комиссий. "Придраться в их работе практически не к чему. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход и результаты голосования, не выявлено в принципе. Члены комиссий прислушивались ко всем предложениям, которые высказывали наблюдатели для улучшения условий для голосования на участке и принимали необходимые меры, внимательно рассматривали все вопросы граждан", - констатировал он.

По его словам, были зафиксированы отдельные факты, когда избиратели угрожали членам комиссий или оскорбляли их, - по стране отмечено 15 таких случаев.

"Мы все сработали очень слаженно, не было разделения или закрытости. Обо всех наших наблюдениях мы рассказывали. Как мы и заявляли, это делалось для честного, объективного наблюдения, чтобы знать, что происходит на местах, и дальнейшего информирования общества и мира", - заключил Михаил Орда.-0-