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Богдан: условия голосования соответствовали всем международным стандартам и пожеланиям граждан

28.02.2022 13:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование прошло прозрачно и честно, заявила журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, лидер Белорусского союза женщин Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Члены Белорусского союза женщин принимали участие в голосовании в качестве наблюдателей и членов комиссии. Мы работали в режиме реального времени, отслеживали ситуацию и единодушно отмечаем: это действительно был выбор белорусского народа, нашего будущего. Самое главное, что была преемственность поколений, когда от старшего к младшему передается активная гражданская позиция", - отметила Елена Богдан.

По ее словам, были созданы условия, соответствующие абсолютно всем международным стандартам и пожеланиям людей, которые приходили на участки, чтобы отдать свой голос. "Все было прозрачно, открыто, честно, доброжелательно. Максимально был найден подход к каждому человеку, кто приходил", - добавила председатель БСЖ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Самое главное, что была преемственность поколений, когда от старшего к младшему передается активная гражданская позиция", - отметила председатель комитета по...
 
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