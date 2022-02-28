Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный республиканский промопроект "Выбираем студотряд" стартует 1 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

"Наш проект по записи желающих учащихся поработать в третьем трудовом семестре традиционно стартует в начале весны и продлится до конца июля. Потенциальные участники студотрядовского движения могут заранее забронировать место в студотряде того профиля, который ему больше по душе, отметить в своей заявке, чем бы они хотели заниматься в отряде, на какую заработную плату рассчитывают. Важно, что это не просто запись. Ведь бойцы студотрядов, которые уже влились в движение, знакомят ребят с его спецификой", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, впервые в рамках промоакции "Выбираем студотряд" в Республиканском доме молодежи планируется организовать работу кол-центра белорусских студенческих отрядов. "Здесь каждый желающий сможет получить консультацию по вопросам условий трудоустройства, молодым людям расскажут об актуальных вакансиях для участия в трудовых проектах, организуемых Республиканским штабом студенческих отрядов, - пояснила Надежда Шаховская. - Дополнительными функциями кол-центра станет анализ и обработка предложений по развитию студотрядовского движения, формирование оценки качества организации деятельности белорусских студенческих отрядов".

Как уже сообщалось, Республиканский штаб студенческих отрядов запускает в официальном Telegram-канале "Студотряды Беларуси" чат-бот. Перейдя по QR-коду, молодые люди также смогут заполнить анкету для трудоустройства.

Представитель ЦК БРСМ напомнила, что в течение года РШСО планирует реализовать новые республиканские и международные трудовые проекты с "МТЗ-Холдингом", МАЗом, БелЖД. "В Кемеровской области России планируется реализация медицинского проекта. На базе НДЦ "Зубренок" впервые организуем республиканский педагогический проект. Традиционно бойцов строительных отрядов ожидает всебелорусская молодежная стройка "Город молодости", бойцов производственных отрядов - "Атлант-2022" и другие", - отметила она.-0-