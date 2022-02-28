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Сенатор: для меня выбор на референдуме был очевиден

28.02.2022 14:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбор на референдуме для меня был очевиден. Об этом БЕЛТА сообщил член Совета Республики Дмитрий Басков.

"И в ходе досрочного голосования, и в основной день референдума каждый белорус, вне зависимости от своего места положения, получил возможность сделать свой выбор в отношении будущего нашей страны", - отметил Дмитрий Басков.

Сенатор подчеркнул: "Для меня этот выбор был очевиден: я проголосовал за то, что сегодня так важно и ценно - возможность жить в стабильном устойчивом государстве, где государство заботится о людях, где чтят традиции и историю подвига своего народа, где каждый стремится жить в мире и прикладывает максимум усилий для процветания своей страны".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"И в ходе досрочного голосования, и в основной день референдума каждый белорус, вне зависимости от своего места положения, получил возможность сделать свой выбор в...
 
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