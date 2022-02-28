Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы с белорусскими туристами вернулись из Украины. Такая информация сегодня поступила от турфирм, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский союз туристических организаций (РСТО).

"Автобусы двигались в Беларусь несколько суток. Они стартовали из Буковеля 25 февраля в 7.00. Один из автобусов прошел украинско-польскую границу 26 февраля. Еще четыре автобуса пересекли украинско-польскую границу утром 27 февраля, а к ночи того же дня часть из них уже была на территории Беларуси. Утром 28 февраля все автобусы двигались к Минску", - рассказали в РСТО.

Пункты пропуска Беларусь - Украина не функционируют. Польша открыла гуманитарный коридор для белорусских граждан. Белорусы пересекали границу Украины с Польшей, затем польско-белорусскую границу.

В союзе добавили, что из Львова, Трускавца и Буковеля организованные группы белорусских туристов практически эвакуировали, но осталось много граждан Беларуси, которые прибыли в индивидуальные поездки.

"Еще раз подчеркиваем, что одна из самых болезненных проблем сейчас - как вывезти белорусских граждан из Киева. МИД Беларуси открыл горячую линию, где вы можете связаться с дипломатами, которые проконсультируют и окажут помощь: (+38 050) 406-23-30, (+37517) 379-47-71 и (+37517) 379-26-73, consnot@mfa.gov.by", - заключили в Республиканском союзе туристических организаций.-0-