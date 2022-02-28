Шпаковский: белорусское общество за два-три года стало более сплоченным

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское общество стало гораздо более сплоченным. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by .

"Белорусское общество стало гораздо более сплоченным по сравнению с периодом двух-трехлетней давности. Многие люди осознают необходимость мирных преобразований в конституционном поле", - отметил Александр Шпаковский.

По его словам, сейчас эпоха постправды, когда новость живет один день. "Многие уже забыли про Казахстан, а ведь есть пример, когда погромы, беспорядки, убийства людей пришлось пресекать с помощью ОДКБ. Есть пример наших южных соседей", - обратил внимание политолог.

"Я не ставлю под сомнение результаты выборов в Украине ни когда к власти пришел Петр Порошенко, ни когда главой государства стал Владимир Зеленский. Был определенный общественный консенсус. Но посмотрите, каким он оказался хрупким. Почему? По простой причине: пришедшие политики, которые брали за основу своей программы понятный всем лозунг мира, впоследствии оказывались политиками войны. То есть не выполняли свои обещания", - добавил аналитик.-0-