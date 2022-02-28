"Мы больше не пытаемся никому понравиться". Шпаковский о давлении коллективного Запада на Беларусь

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы больше не пытаемся никому понравиться. Такое мнение, говоря о давлении коллективного Запада на Беларусь, в эфире "Альфа Радио" озвучил директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"В очередной раз Беларусь сделала суверенный выбор. Немаловажно то, что мы больше не пытаемся никому понравиться. Был такой этап в нашей истории, и он был оправдан. Для того чтобы что-то понять, надо попробовать - работает или нет. Мы попробовали, действительно пытались находить общий язык с этими чопорными, заносчивыми господами из европейских столиц, которые считают себя вправе нас поучать", - сказал Александр Шпаковский.

Как подчеркнул политолог, сейчас коллективный Запад оказывает давление на Беларусь. "Мы понимаем, какое колоссальное санкционное давление оказывается на нас и наших союзников. Определенные силы явно пытаются просто стереть с лица земли само понятие русской цивилизации. Мы столкнулись с этим первыми. Когда в Москве еще существовали какие-то иллюзии относительно коллективного Запада, Беларусь уже существовала в режиме санкций. И, несмотря на это, развивалась - мы демонстрируем определенные успехи. Это очень важно", - добавил аналитик.-0-