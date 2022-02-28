Укрепление демократии и исторической памяти: международные наблюдатели о конституционных новшествах

Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Международные наблюдатели поделились с журналистами мнением о конституционных новшествах в Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Сергей Курденко подчеркнул: у миссии наблюдателей не было цели изучить Конституцию и предлагаемые изменения и дополнения в нее. "Наша цель - увидеть, что электоральная процедура проводится в соответствии с действующим республиканским законодательством. И здесь мы выполнили свою миссию. Будет ли предложенная редакция Конституцией будущего, определил сам белорусский народ своей явкой и итогами голосования", - сказал он.

Между тем международные наблюдатели проявили интерес к конституционным новшествам, вынесенным на референдум. Руководитель миссии, заместитель директора департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ Халмурат Рашидов отметил: "Перераспределение полномочий Президента еще больше углубляет демократические преобразования в Республике Беларусь. Думаю, это один из основных моментов".

Представители Брянской области России отметили: обновленная Конституция Беларуси увеличивает сходство избирательных систем двух стран. К примеру, Единый день голосования ранее был введен в России, а теперь и в Беларуси.





"Очень важный момент - наша общая историческая память и патриотизм, которые сейчас вводятся в Конституцию Беларуси. Мы братское государство, и нас затронула Великая Отечественная война. Понятно, воспитание патриотизма у нашей молодежи - это один из основополагающих элементов. Это важно в любом государстве современного мира", - подчеркнул временно исполняющий обязанности по руководству департаментом внутренней политики Брянской области Андрей Казорин.

При этом начальник управления региональной политики департамента внутренней политики Брянской области Максим Гудов отметил: "Важно, чтобы наши страны оставались братскими до конца наших дней, навсегда".-0-



















