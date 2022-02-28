Организация солдатских матерей: ни один белорусский солдат не воюет на территории другого государства

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы понимаем обеспокоенность солдатских матерей, потому что мы сами матери и бабушки. Никакой угрозы для жизни ваших детей нет. Такое заверение высказала председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова в интервью телекомпании "ВоенТВ". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В комитет солдатских матерей в последнее время поступает очень много звонков. Это звонки от матерей ребят, которые служат в армии. Они интересуются, воюют ли ребята на территории других государств, в частности Украины. Я утверждаю, что ни один солдат не воюет на территории другого государства, в том числе и в Украине. Все находятся на своих местах, все служат так, как всегда, - сказала Галина Чигринова. - Мы понимаем обеспокоенность матерей, потому что мы сами матери и бабушки. Мы понимаем, как тяжело, когда ребенок находится на расстоянии, а не рядом с тобой. Никакой угрозы для жизни ваших детей нет, поэтому просьба успокоиться, не думать о плохом и надеяться только на хорошее. Отслужит ваш сын и в срок вовремя вернется домой".

Председатель комитета добавила: "Наша организация своей задачей поставила защиту жизни, чести и достоинства солдата. И мы выполняем эту задачу. И волнуемся не менее, чем вы, о том, где и как служат наши солдаты. И угрожает ли их жизни что-нибудь. Оснований для волнений нет никаких".-0-