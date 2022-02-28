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Авиакомпания Flydubai продлила приостановку рейсов в Минск по 9 марта

28.02.2022 17:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания Flydubai продлила приостановку рейсов по направлению Дубай - Минск - Дубай по 9 марта включительно. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Как сообщалась ранее, также не состоятся рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Минск и обратно по причине отмены: утренние (TK-284/283) до 2 марта; вечерние (TK-286/285) до 1 марта.

Кроме того, отменен на сегодня рейс авиакомпании "Азимут" по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Ростов-на-Дону.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалась ранее, также не состоятся рейсы авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Минск и обратно по причине отмены: утренние (TK-284/283) до 2 марта; вечерние (TK-286/285) до...
 
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