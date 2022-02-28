Шпаковский: результаты референдума свидетельствуют о полной легитимности конституционных преобразований

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты референдума дают мандат на дальнейшие легальные перемены в конституционно-правовом поле Беларуси. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by .

"Могу сказать, что в полной мере удовлетворен активностью наших людей, итогами голосования. Где-то, без ложной скромности скажу, есть и частичка моей работы. Практически на протяжении года я являюсь членом Конституционной комиссии. Мы, ее члены, вложили нашу душу, знания в этот документ", - сказал Александр Шпаковский.

Политолог выразил благодарность гражданам, которые активно присылали свои предложения при подготовке обновленной Конституции. "Понятно, что далеко не все могло быть учтено в проекте Основного закона, но многие дельные предложения будут использованы в нормотворчестве. В том числе в законах, которые будут приниматься в развитие Конституции", - отметил он.

Говоря о предварительных данных по итогам голосования, аналитик подчеркнул: это хороший результат, свидетельствующий о полной легитимности конституционных преобразований и дающий мандат на дальнейшие легальные перемены в конституционно-правовом поле Беларуси. "Мы всегда говорили (и так была устроена работа Конституционной комиссии) о готовности услышать любой голос. В том числе людей, которые по разным причинам недовольны действующей властью или курсом, который она проводит. Определенные рациональные предложения от этой категории граждан приходили", - обратил внимание он.

При обсуждении проекта Конституции, по его словам, удалось вырвать некоторое количество людей из удушающих объятий экстремистских ресурсов и их зарубежных кураторов. "Наших людей хотели использовать в качестве пушечного мяса, натравить на других соотечественников, создать предпосылки для дестабилизации в нашей стране. Я видел, что, когда мы вовлекаем людей в процесс легального диалога и разговоры о законотворчестве в Беларуси, их позиция зачастую меняется и становится относительно адекватной и гражданской", - продолжил политолог.

"Люди реально обсуждали проект Основного закона, я тому свидетель: около 40 встреч провел в трудовых коллективах, на предприятиях, в организациях. Мои коллеги по Конституционной комиссии работали точно так же, очень активно. Помимо них большую роль сыграли и другие наши коллеги: ученые, лекторы Белорусского общества "Знание", депутаты парламента, лидеры мнений, блогеры, журналисты. Это была всебелорусская стройка по конструированию фундамента, на котором будет зиждиться наше государство, как я надеюсь, в ближайшие десятилетия", - добавил Александр Шпаковский.-0-