Два года с COVID-19 в Беларуси: здравоохранение доказало свою мобильность и состоятельность

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ровно два года назад в Беларуси выявили первого заболевшего COVID-19. За это время, несмотря на все нарекания оппонентов, белорусская система здравоохранения доказала, что социально ориентированному государству необходима именно такая система - управляемая вертикаль, которая быстро перепрофилирует работу под наиболее важные задачи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Минздраве подчеркнули: белорусские учреждения здравоохранения мобильны и смогли быстро развернуть необходимые для спасения жизни людей койки в соответствии с планом перепрофилирования.

Два года борьбы с пандемией государство выделяет огромные средства на дополнительную поддержку медработников, которые вступили в борьбу с COVID-19. Также государство обеспечивает закупку лекарственных средств и изделий медназначения для пациентов, оснащение материально-технической базы учреждений здравоохранения, приобретение средств индивидуальной защиты для медработников, а также расходных материалов для проведения тест-исследований. За два года в Беларуси на сферу здравоохранения уже выделено более Br2,3 млрд, из них на выплату надбавок медработникам - более Br1,5 млн.

Важнейший пункт спасения пациентов с COVID-19 - оснащение больниц газификаторами и точками подачи кислорода. В Беларуси полностью пересмотрели подходы к содержанию и обеспечению кислородного хозяйства. Теперь в стационарах Беларуси около 30 тыс. кислородных точек.

Проведена широкомасштабная модернизация больниц в плане закупки и поставки компьютерных томографов. Первая партия из 10 КТ была передана столичным больницам и поликлиникам благодаря личной инициативе Президента страны Александра Лукашенко, еще часть высокотехнологичного оборудования была поставлена в Беларусь за счет займа у Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь".

"Конечно же, впервые столкнувшись с пандемией такой силы, системы здравоохранения различных стран мира ждали рекомендаций ВОЗ - как лечить, какими лекарственными средствами, какую профилактическую работу проводить. Ведущие специалисты Беларуси не только ждали предложения ВОЗ, но и разрабатывали свои рекомендации. Так, восемь раз были пересмотрены временные протоколы и рекомендации по лечению пациентов с COVID-19, в оперативном режиме принимались различные нормативные и законодательные акты", - напомнили в Минздраве.

Была организована работа мониторинговых экспертных групп, куда вошли ведущие специалисты страны. Они наладили систему клинической помощи коллегам в регионах, продолжают консультативную помощь и сейчас.

В Беларуси начала активно работать и собственная система подготовки и переподготовки кадров. Так, весной-летом 2020 года для работы инфекционистами пришлось переучивать медиков разных специальностей.

В Беларуси за два месяца наладили собственное производство СИЗов, респираторов, масок, дезинфекторов.

Несмотря на пандемию в Беларуси было сохранено оказание плановой помощи по всем направлениям. Она доступна для населения всех регионов.

Важнейший пункт - развитие собственной фармпромышленности. Это и создание технологии производства собственной вакцины, и выпуск критически важных лекарств.

Ведется активная вакцинация населения.

"Мы прошли уже почти пять волн, и каждая доказывает состоятельность проводимых мероприятий. Медики в очередной раз демонстрируют слаженную работу. Об этом говорит и тот факт, что на этой неделе еще часть клиник в регионах и Минске переходят на плановую работу, после проведения мероприятий по дезинфекции помещений", - заключили в Минздраве.-0-