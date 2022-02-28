Коммунисты Беларуси: референдум стал очередным достоянием нашей новейшей истории

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный комитет и Совет Коммунистической партии Беларуси приняли заявление по референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦК КПБ.

"Судьбоносное общественно-политическое событие в жизни суверенного белорусского государства - республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь - состоялось и стало очередным достоянием нашей новейшей истории, - рассказали в КПБ. - Коммунисты Беларуси активно участвовали в работе на всех этапах подготовки и проведения республиканского референдума. Реализуя свое законное право, Коммунистическая партия Беларуси направила представителей в состав территориальных и участковых комиссий по референдуму: 80 коммунистов работали в территориальных комиссиях, 895 членов партии - в участковых. За ходом кампании в качестве наблюдателей на участки для голосования и на заседания комиссий по референдуму всех уровней во всех регионах страны работало более 1230 членов и сторонников партии. Проведенная нами работа дает все основания заявить, что референдум был организован и проведен в строгом соответствии с национальным избирательным законодательством. Процесс голосования был транспарентным и справедливым, а волеизъявление граждан - свободным, что полностью соответствует международным стандартам".

КПБ отмечает высокий профессионализм и доброжелательное отношение членов Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, всех территориальных и участковых комиссий, создавших условия для свободного волеизъявления гражданами нашей страны.

"Мы, коммунисты, благодарим народ Беларуси, проголосовавший за предложенный проект изменений и дополнений в Основной закон страны. Республиканский референдум 27 февраля 2022 года в очередной раз продемонстрировал всему миру высокую гражданскую позицию белорусского народа, его ответственность за судьбу своего Отечества, приверженность принципам народовластия, социальной справедливости и традиционным духовно-нравственным ценностям, - отмечается в заявлении. - Мы обращаемся ко всем наблюдателям - долговременным и краткосрочным, внутренним и международным - объективно оценить проведение в Беларуси республиканского референдума".-0-