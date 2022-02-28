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В ВС пройдут ежегодные занятия по подготовке и слаженности органов территориальной обороны

28.02.2022 18:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2022 году в период с 1 по 4 марта областными и Минским городским исполнительными комитетами проводятся ежегодные занятия, направленные на повышение уровня подготовки и слаженности органов управления территориальной обороны к формированию территориальных войск. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов и военных комиссариатов, администрацией пунктов приема мобилизационных ресурсов, проверки наличия и условий хранения имеющихся запасов материальных средств.

Большое значение в ходе проводимых мероприятий уделяется подготовке военнообязанных, которым в течение однодневного сбора будут доведены основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В течение четырех дней во всех административных районах будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами исполнительных комитетов...
 
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