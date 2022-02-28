Переговоры России и Украины в Беларуси. Итоги. ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Источник материала: БелТА

Последние подробности: переговоры России и Украины в Беларуси. Итоги

Российско-украинские переговоры 28 февраля прошли в Гомельской области на берегу реки Припять.

Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник Президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли заместитель министра обороны, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и Посол России в Беларуси Борис Грызлов. Украинскую сторону представляют замглавы МИД Николай Точицкий, министр обороны Алексей Резников, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, народный депутат Рустем Умеров и первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.