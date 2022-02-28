Марзалюк о референдуме: белорусы сделали один из самых осознанных выборов за всю историю независимости

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сделали один из самых осознанных выборов за всю историю независимости, заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Необходимо отдать должное той кампании по разъяснению, которая прошла. Считаю, что это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости. Люди реально прочитали Конституцию", - сказал Игорь Марзалюк.

Он отметил, что за последние два месяца у него было очень много встреч с населением.

"Белорусский народ абсолютным большинством продемонстрировал, чего он хочет на самом деле и какую систему ценностей он считает определяющей для своего развития, - сказал депутат. - В Могилеве в субботу я видел очереди на участках, в том числе во второй гимназии. Люди активно шли даже на досрочном голосовании".

Игорь Марзалюк подчеркнул, что очень гордится белорусской нацией, белорусским народом.-0-