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Марзалюк о референдуме: белорусы сделали один из самых осознанных выборов за всю историю независимости

28.02.2022 19:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сделали один из самых осознанных выборов за всю историю независимости, заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Необходимо отдать должное той кампании по разъяснению, которая прошла. Считаю, что это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости. Люди реально прочитали Конституцию", - сказал Игорь Марзалюк.

Он отметил, что за последние два месяца у него было очень много встреч с населением.

"Белорусский народ абсолютным большинством продемонстрировал, чего он хочет на самом деле и какую систему ценностей он считает определяющей для своего развития, - сказал депутат. - В Могилеве в субботу я видел очереди на участках, в том числе во второй гимназии. Люди активно шли даже на досрочном голосовании".

Игорь Марзалюк подчеркнул, что очень гордится белорусской нацией, белорусским народом.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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"Необходимо отдать должное той кампании по разъяснению, которая прошла. Считаю, что это один из самых осознанных выборов за всю историю белорусской независимости....
 
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