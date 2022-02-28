Более 5,04 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 млн 658 тыс. белорусских граждан получили одну дозу вакцины против COVID-19, из них более 5 млн 44 тыс. человек прошли полный курс вакцинации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Одну дозу вакцины получили более 59,4 тыс. подростков 12-17 лет, из них более 32,3 тыс. детей прошли полный курс вакцинации.

Таким образом, одной дозой вакцинированы 60,5% от общей численности населения страны, полный курс вакцинации прошли 54% населения.-0-