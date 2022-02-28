В посольстве Беларуси рассказали о новшествах въезда в ОАЭ: без ПЦР-теста для вакцинированных и без масок на улицах

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское посольство подробно рассказало о новых правилах въезда в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С 26 февраля 2022 года не требуется прохождение ПЦР-тестирования для въезда вакцинированных иностранных граждан во все эмираты ОАЭ. По прибытии необходимо предъявить только сертификат о вакцинации с читаемым QR-кодом", - отметили в белорусской дипломатической миссии в ОАЭ.

Невакцинированным иностранным гражданам для въезда в Объединенные Арабские Эмираты необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, который был сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в страну.

Кроме того, с 26 февраля в эмирате Дубай, а с 1 марта в остальных эмиратах ОАЭ ношение масок не является обязательным на улицах, однако при этом в закрытых помещениях масочный режим сохраняется. Отменено правило социального дистанцирования.

"С 28 февраля эмират Абу-Даби отменяет правила "зеленого" списка государств, карантина, а также пропускную систему и использование EDE-сканирования при въезде в эмират по наземной границе", - пояснили также в белорусской дипломатической миссии.

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