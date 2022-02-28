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Минобороны: белорусские военнослужащие не принимают участия в специальной операции в Украине

28.02.2022 20:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военнослужащие не принимают участия в специальной военной операции на территории Украины, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В связи с обращениями граждан в адрес военного ведомства о возможном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях за пределами Республики Беларусь сообщается следующее: "Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают".

"Для граждан, которые в перемещении любой колонны военной техники, либо одиночных образцов сразу усматривают переброску сил в Украину, поясняем:

1. Вооруженные Силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению, и перемещение техники и личного состава является обычным процессом.

2. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков Государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении", - отметили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ...
 
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