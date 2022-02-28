Марзалюк: белорусский народ сопереживает трагедии, которая происходит в Украине

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский народ сопереживает трагедии, которая происходит на территории Украины, заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Белорусский народ сопереживает той трагедии, которая происходит на территории Украины. Это абсолютно естественно. У наших гордых, самодостаточных наций одни и те же истоки. Потому так и сопереживаем, что у нас там и друзья, и коллеги, и родственники. Могу повторить то, что сказал Президент (Александр Лукашенко. - Прим. БЕЛТА) и министр иностранных дел (Владимир Макей. - Прим. БЕЛТА): для нас самое главное - достижение мира, остановить эту бойню. И сегодня сказал министр: мы все молимся, чтобы на этих переговорах был позитивный результат", - сказал Игорь Марзалюк, добавив, что "это наша честная позиция".

Депутат считает, что как раз после того, как начался вооруженный конфликт в Украине, белорусские избиратели на референдуме стали еще более активны. "Наши граждане на референдуме голосовали за мир в стране, за стабильность, за недопущение того кошмара, который мы видим там. В данном случае можно поспорить, ушло ли это (происходящее в Украине. - Прим. БЕЛТА) на третий план, либо, наоборот, катализировало в том числе высокую явку", - заметил он.-0-