Шатько: планы беглых по дискредитации референдума провалились

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Планы беглых по дискредитации референдума провалились, заявил заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Причем провалились напрочь. В этот раз мы многому научились, после 2020 года мы стали мудрее, опытнее, расторопнее. Мы стали изучать технологии, занялись психологией. За три месяца до референдума дошли фактически до каждого человека, кто этого хотел, поработали на круглых столах, диалоговых площадках, в общественных приемных", - сказал Александр Шатько.

Заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев отметил, что жалобы и вопросы технического характера, конечно, были. "Около десяти жалоб было направлено в участковые комиссии, хотя в ряде случаев они абсурдного характера. Кто-то пишет, что ему нужны шторки закрыться. Кто-то писал жалобу, что не пришло приглашение на референдум. Но когда начинали выяснять, оказывалось, что человек зарегистрирован в другом регионе. Было порядка шести случаев, когда в основной день голосования аккредитовывались наблюдатели, которые не сделали этого ранее. Естественно, они не могли попасть на участок в связи с эпидемиологическими нормами", - рассказал он.

По словам Вадима Грачева, некоторые граждане пытались устроить скандал, принося документы на регистрацию. Поскольку эти документы не соответствовали положениям ЦИК, было очевидно, что они специально, на ровном месте пытались раздуть проблему. Зафиксировано 15 случаев оскорблений членов участковых комиссий.

Были и традиционные для любой кампании случаи, когда, например, муж хотел проголосовать за жену.

Заместитель председателя ФПБ подчеркнул, что участковые комиссии все вопросы решали оперативно. "Мы должны отметить четкую и слаженную работу комиссий всех уровней", - заметил он.-0-