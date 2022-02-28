Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский культурный центр "Світанак" города Ташкент совместно с посольством Республики Беларусь в Республике Узбекистан провели День открытых дверей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии.

"Мероприятие состоялось на базе комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Республики Узбекистан, - говорится в сообщении посольства. - В ходе встречи представители белорусской диаспоры обсудили планы работы белорусского культурного центра "Світанак" на первое полугодие текущего года. Они также наметили предстоящие совместные мероприятия, которые направлены на популяризацию белорусской культуры".

В рамках Дня открытых дверей была представлена культурная программа. В частности, прозвучали белорусские народные песни и произведения классиков белорусской литературы.

Деятельность культурного центра "Світанак" способствует сохранению белорусских национальных традиций, знакомству с историей и традициями нашей страны.-0-