Марзалюк: обновленная Конституция закрепила белорусскую систему ценностей

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная Конституция закрепила белорусскую систему ценностей, заявил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Самое главное, чем принципиально отличается этот проект Конституции, это то, что мы впервые зафиксировали, что можно абсолютно смело назвать белорусским образом жизни, белорусской системой ценностей", - сказал Игорь Марзалюк.

Депутат пояснил, что конкретно имеет в виду. "Три фундаментальных опоры: первое - наш суверенный, независимый дом, абсолютная ценность - независимость и суверенитет, второе - опора на традиции, патриотизм и нашу историческую память и третье - фундаментальная ценность, без которой это все превращается в ничто, - наши семейные ценности. Три фундаментальные вещи, которые мы постулируем, это наш кислород", - отметил он.

По словам Игоря Марзалюка, исходя из этих постулатов Беларусь выстраивает четкую, вменяемую воспитательную, патриотическую политику. "И духом этих трех важнейших фундаментальных цивилизационных, идеологических ценностей должны быть пронизаны все наши учебники, литература. Мы сохраняем социальный характер нашего государства и идем на политические трансформации - адекватные, вменяемые, с учетом реалий. Все это делаем для того, чтобы страна была сильной, развивалась", - считает он.

Заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев отметил, "трудящимся надо четко обозначить, что мы будем делать в развитие Конституции, чтобы оппоненты не воспользовались незанятым информационным полем".

"Предстоящие годы нужно наполнить позитивом и вовлечением общества в созидательную работу. Мы сейчас будем приводить в соответствие с Конституцией законодательство. Надо чтобы люди продолжали активно участвовать через диалоговые площадки, вносили свои предложения. Пусть все вовлекаются в эту повестку, тогда законы действительно будут идти от народа", - заметил военный аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Чернобай.-0-