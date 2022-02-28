Источник материала: БелТА

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" побывали на БМЗ перед решающими матчами плей-офф. Они не только ознакомились с работой металлургов, но поиграли в огненный хоккей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На этот раз хоккеисты сменили ледовую площадку на один из производственных цехов БМЗ. "Тренировка" прошла в необычном формате. Парни играли в хоккей "огненными" клюшками и шайбой, которую отковали у них на глазах", - рассказали на предприятии.

В присутствии хоккеистов и тренерского штаба на предприятии отлили из металла эмблему ХК "Металлург". На ее фоне сделали общее фото на память.

Металлурги двух стихий - огненной и ледовой - пообщались в неформальной обстановке. Хоккеистам был интересен технологический процесс, условия работы. Любители этого вида спорта и болельщики команды также наблюдали за процессом.

Как уточнили на БМЗ, акция единения хоккеистов и работников завода приурочена 15-летию образования хоккейного клуба и успешному завершению регулярного чемпионата. "Клуб выполнил первую поставленную задачу - закрепился в призовой тройке. Впереди - большие перспективы. Главная цель на сезон - стадия плей-офф и борьба за золотые награды", - подчеркнули в пресс-службе.-0-