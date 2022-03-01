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Картина дня: белорусы за изменения в Конституцию, переговоры России и Украины и проект "Дотянись до мечты"
01.03.2022 07:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Международная научно-практическая конференция "Тенденции экономического развития в XXI веке" состоится в Белорусском государственном университете. Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате. Участниками станут около 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Иордании и Германии.
Традиционный молдавский праздник встречи весны Мэрцишор отметят в Государственном музее истории белорусской литературы. Гостей праздника ждут музыкальные выступления, дегустация национальных молдавских блюд, мастер-классы, выставка тканых ковров, расшитых полотенец и национальных нарядов молдаван.
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Знаменательные даты 2 марта
75 лет назад родился Богатырев Юрий Георгиевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1988). Снимался в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Два капитана", "Родня" и др. Умер в 1989 году.
60 лет назад родился Бон Джови Джон (Джон Фрэнсис Бонджови-младший), американский музыкант, поэт-песенник и актер, прежде всего известен как вокалист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi.
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Картина дня: белорусы за изменения в Конституцию, переговоры России и Украины и проект "Дотянись до мечты"
ВЧЕРА Картина дня. 28 февраля Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов, сотрудников, спортсменов и членов...
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