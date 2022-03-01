Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 28 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов , сотрудников, спортсменов и членов республиканского государственно-общественного объединения "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" с 95-летием образования организации.





За изменение Основного закона проголосовали 82,86% от принявших участие в голосовании, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко. Явка избирателей на референдуме говорит, что люди прониклись темой изменений Конституции. Республиканский референдум был проведен в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо происшествий. В ЦИК от наблюдателей не поступало информации о нарушении законодательства о референдуме. Поддержавшие изменения в Конституцию граждане выступают за развитие страны, Игорь Карпенко.

Укрепление демократии и исторической памяти: международные наблюдатели о конституционных новшествах .

Российская и украинская делегации провели свои первые переговоры. Встреча прошла в Гомельской области на берегу Припяти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что в ходе российско-украинских переговоров на Припяти удастся найти пути решения кризисных вопросов . Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил перед началом переговоров России и Украины. Переговорщики России и Украины могут чувствовать себя в Беларуси в полной безопасности .





В случае необходимости белорусская сторона готова принять участие в переговорах , заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Великий камень" намерен развивать сотрудничество с кубинскими фармпредприятиями.

Внешний госдолг Беларуси в январе уменьшился на 1,6%, до $17,9 млрд.

Ставка рефинансирования с 1 марта повышается до 12% годовых.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2268 пациентов с COVID-19 , выписаны 393.

Автобусы с белорусскими туристами вернулись из Украины .

За сутки в Беларусь с территории Украины въехали 77 граждан.

Стартует социальный проект Президентского спортивного клуба "Дотянись до мечты" .

ФОТОФАКТ: Фермерское хозяйство из Иваново вырастило 700 тыс. тюльпанов





СЕГОДНЯ

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Международная научно-практическая конференция "Тенденции экономического развития в XXI веке" состоится в Белорусском государственном университете. Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате. Участниками станут около 300 ученых из Беларуси, России, Казахстана, Иордании и Германии.

Традиционный молдавский праздник встречи весны Мэрцишор отметят в Государственном музее истории белорусской литературы. Гостей праздника ждут музыкальные выступления, дегустация национальных молдавских блюд, мастер-классы, выставка тканых ковров, расшитых полотенец и национальных нарядов молдаван.

Акция "День посткроссера" пройдет во всех отделениях "Белпочты".

Стартует молодежный республиканский промопроект "Выбираем студотряд".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 марта

75 лет назад родился Богатырев Юрий Георгиевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1988). Снимался в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Два капитана", "Родня" и др. Умер в 1989 году.

60 лет назад родился Бон Джови Джон (Джон Фрэнсис Бонджови-младший), американский музыкант, поэт-песенник и актер, прежде всего известен как вокалист и основатель популярной американской рок-группы Bon Jovi.

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