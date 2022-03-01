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Минсвязи выпускает в обращение почтовую марку "Белая лазоревка"

01.03.2022 10:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации выпускает в обращение почтовую марку "Белая лазоревка" из серии "Птица года". Проект подготовлен при содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Марка печаталась с эмблемами всемирной ассоциации природоохранных организаций по защите птиц BirdLife International и общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны". В листе семь марок и один купон. Тираж марки 35 тыс.

К этому выпуску подготовлена карточка для картмаксимума. Художник почтовой марки, спецштемпеля, конверта "Первый день", карточки для картмаксимума Александр Митянин. Дизайн Марины Витковской.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".

В министерстве отметили, птицей 2022 года выбрана белая лазоревка (князек) - небольшая и очень подвижная синица с характерным голубовато-белым оперением. Гнездится на Полесье. Птицы концентрируются вокруг Припяти и на ее притоках. Здесь белая лазоревка образует изолированную популяцию. Это охраняемый вид, включен в Красную книгу Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Марка печаталась с эмблемами всемирной ассоциации природоохранных организаций по защите птиц BirdLife International и общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны"....
 
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