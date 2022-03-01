Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса "Студент года 2021" состоится 3 марта на базе Минского городского дворца культуры, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Варвара Серова.

"Яркое молодежное шоу "Студент года" - пожалуй, одно из самых ожидаемых студенческих событий. Под слоганом "Команда мечты" гранд-финал объединит четырнадцать лучших студентов страны - победителей областных туров конкурса, которые и поборются за почетный титул. Все ребята получают высшее образование на дневной форме обучения, имеют средний балл успеваемости по результатам последних двух семестров не менее 8, а также ведут научную, творческую и спортивную жизнь. Безусловно, победами в своих альма-матер и региональных турах они показали, что готовы преодолевать самые высокие вершины, - рассказала Варвара Серова. - Вот и сейчас вместе со своими командами финалистам предстоит пройти ряд испытаний. Конкурс защиты проектов состоится уже завтра. В помощь ребятам мы организовали ряд мастер-классов по подготовке, оформлению и защите проектов. Калейдоскоп финального шоу составил конкурс ораторского мастерства, который тесно связан с общей концепцией финала, его тематика - "Моя сверхзадача и сверхмиссия". Самым зрелищным обещает стать творческий конкурс. В этом году он собрал смелый и креативный состав - от стендапов до исторических монологов".

По словам секретаря ЦК БРСМ, отборочные туры конкурса "Студент года - 2021" прошли в 36 учреждениях высшего образования и объединили более 200 конкурсантов, а в подготовке и конкурсных номерах приняли участие более 1200 белорусских студентов.

Варвара Серова уверена, что самую большую аудиторию соберет конкурс видеороликов "Я - студент". "Поддержать ребят и определить победителя в номинации "Студент года ONLINE" традиционно поможет интернет-аудитория. Голосование стартует уже сегодня в официальных аккаунтах организации в "ВКонтакте", студенческих проектов БРСМ в Instagram и месседжере БРСМ life в Telegram. Победитель будет определен по суммарному количеству голосов в каждой социальной сети. Подключиться к процессу голосования можно до 3 марта", - пояснила она.

Учредителем и организатором конкурса является Белорусский республиканский союз молодежи. Проект реализуется при поддержке Министерства образования и других заинтересованных. Основными задачами проекта является развитие творческого потенциала студенческой молодежи, создание и продвижение новых программ подготовки лидеров, повышение престижа знаний и популяризация профессий.-0-