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ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
01.03.2022 10:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На получение новых сортов картофеля белорусской селекции с использованием современных технологий выращивания и защиты картофеля направлена деятельность РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".-0-
Фото Павла Орловского
Лаборант Марина Мороз
Лаборант Виктория Савицкая
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На получение новых сортов картофеля белорусской селекции с использованием современных технологий выращивания и защиты картофеля направлена деятельность РУП...
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