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ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля

01.03.2022 10:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На получение новых сортов картофеля белорусской селекции с использованием современных технологий выращивания и защиты картофеля направлена деятельность РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству".-0-

Фото Павла Орловского

ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
Лаборант Марина Мороз
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
Лаборант Виктория Савицкая
ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля
 
Теги: Минск
 
 
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