ГПК: количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, не изменилось

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузового транспорта, ожидающего въезда в ЕС, не изменилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Литва и Польша по-прежнему не выполняют договоренности по пропуску большегрузов.

В Литву проследовало 70% грузовиков от установленной нормы. Больше всего фур находится на маршруте через "Шальчининкай" ("Бенякони"). "Мядининкай" ("Каменный Лог") остается аутсайдером по пропуску среди всех литовских погранпереходов - 184 из 500 грузовиков.

Польские контрольные службы оформили 67% транспортных средств от пропускной способности. Наибольшее скопление грузового авто фиксируется в направлении "Кукурыки" ("Козловичи").

Латвийская сторона осуществляла пропуск грузового транспорта без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 220 грузовиков, "Урбаны" - свыше 700.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 280 большегрузов, "Котловка" - 300, "Каменный Лог" - более 310, "Бенякони" - свыше 370, "Привалка" - более 210 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 660 фур, "Козловичи" - свыше 950.-0-