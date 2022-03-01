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ГПК: за сутки в Беларусь из Украины проследовали 22 гражданина

01.03.2022 11:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларусь из Украины проследовали 22 гражданина. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С 6.00 28 февраля по 6.00 1 марта в Беларусь с украинской территории въехали 4 гражданина Беларуси, 5 - Украины и 13 - иных государств", - рассказали в ГПК.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.

"Напоминаем, что сопредельная сторона приостановила работу украинских пунктов пропуска на границе с Беларусью с 28 февраля. По вопросам безопасного выезда из Украины и выбора транзитного маршрута следования в Беларусь рекомендуем обращаться в Министерство иностранных дел (https://mfa.gov.by/contacts/) Республики Беларусь. Телефоны горячей линии МИД Беларуси: +380504062330; +375173794771, +375173792673, +375172792872, электронная почта: consul@mfa.gov.by", - добавили в ГПК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"С 6.00 28 февраля по 6.00 1 марта в Беларусь с украинской территории въехали 4 гражданина Беларуси, 5 - Украины и 13 - иных государств", - рассказали в ГПК. Пункты пропуска...
 
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