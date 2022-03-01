БЖД: покупка и возврат электронных билетов временно недоступны

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщениях на поезда с нумерованными местами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД.

Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре БЖД по номеру 105 (поддержку пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, можно получить по телефону +375 222 39-25-47).

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит свои извинения за причиненные неудобства.-0-