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БЖД: покупка и возврат электронных билетов временно недоступны

01.03.2022 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщениях на поезда с нумерованными местами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД.

Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре БЖД по номеру 105 (поддержку пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, можно получить по телефону +375 222 39-25-47).

Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит свои извинения за причиненные неудобства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.
 
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