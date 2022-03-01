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БЖД: покупка и возврат электронных билетов временно недоступны
01.03.2022 11:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По техническим причинам временно недоступна возможность покупки и возврата электронных проездных документов (билетов) на web-ресурсах Белорусской железной дороги в международном и республиканском сообщениях на поезда с нумерованными местами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на БЖД.
Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре БЖД по номеру 105 (поддержку пассажирам, находящимся за пределами Беларуси, можно получить по телефону +375 222 39-25-47).
Белорусская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит свои извинения за причиненные неудобства.-0-
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Оформление проездных документов осуществляется в билетных кассах Белорусской железной дороги.
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