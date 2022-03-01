Эксперт: от нас требуется дисциплинированность в текущей обстановке

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущая обстановка требует дисциплинированности. Такую точку зрения в эфире "Альфа-радио" выразил эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

По словам Александра Ивановского, двадцать лет назад никто не мог предположить, что ситуация повернется таким образом.

"Время сейчас непростое. Нас ожидает тяжелая работа в такой период времени, когда полюса влияния расходятся. Идут боевые действия. Поскольку информация о местоположении и состоянии вооруженных сил является военной тайной, мы смотрим на стратегические вещи. Какие есть движущие силы и в каком направлении они движутся. Если бы каких-нибудь двадцать лет назад нам сказали, что события развернутся таким образом, мы бы в это, скорее всего, не поверили. Обстановка сейчас сложная, и от нас требуется дисциплинированность", - считает Александр Ивановский.-0-