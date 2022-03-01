Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс на лучший логотип Года исторической памяти поступило 262 варианта. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

"С 1 по 24 февраля Министерство информации принимало заявки от участников конкурса на лучший логотип Года исторической памяти. Всего на адрес ведомства поступило 262 варианта", - отметили в Мининформе.

В частности, свои работы предоставили ученики и сотрудники учреждений образования всех регионов страны: Минского городского педагогического колледжа, Мостовского районного центра творчества детей и молодежи, средней школы №2 Полоцка, средней школы N72 Минска, Лукской средней школы Кобринского района, Барановичского государственного университета, средней школы №14 Орши, гимназии №43 Минска, средней школы №51 Минска, средней школы №7 Гомеля, Детской школы искусств Кировска, представители СМИ: агентств БЕЛТА и "Минская правда", газет "Ляхавіцкі веснік", "Аршанская газета", "Витьбичи", "Витебские вести", "Вестник Нафтана", "Гомельские ведомости", "Жыццё Прыдзвіння", "Ашмянскі веснік", сотрудники Слонимской районной библиотеки им. Я.Коласа, Петриковского РОЧС, Давид-Городокского центра детского творчества", Жодинского городского центра культуры и досуга.

Итоги конкурса будут озвучены позже.-0-