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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 2 марта

01.03.2022 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 2 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по югу пройдут небольшие осадки (в основном мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 13, по югу - от минус 2 до плюс 1. Днем будет от нуля до плюс 6.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В среду ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по югу пройдут небольшие осадки (в...
 
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