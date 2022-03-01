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Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 2 марта
01.03.2022 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют ночные заморозки в Беларуси 2 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по югу пройдут небольшие осадки (в основном мокрый снег). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 13, по югу - от минус 2 до плюс 1. Днем будет от нуля до плюс 6.-0-
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В среду ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по югу пройдут небольшие осадки (в...
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