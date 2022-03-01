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Ивановский: обновленная Конституция вводит институты управления, способные защитить страну от перехвата власти
01.03.2022 12:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект Конституции вводит новые институты управления, которые при необходимости способны защитить Беларусь от перехвата власти. Таким мнением в эфире "Альфа-радио" поделился эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Эксперт считает, что результаты голосования говорят о поддержке белорусским народом изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. "Это большая цифра, которая практически полностью соответствует тем результатам социологического опроса, который проводился в первой половине 2021 года. Можно с уверенностью сказать о том, что народ поддержал новый проект Конституции. Конечно же, общество не монолитно, у людей бывают разные точки зрения. Но, на мой взгляд, это и есть демократия. Обновленная Конституция в значительной степени уходит от вертикали управления. Вместе с тем она вводит новые институты, способные защитить Республику Беларусь от перехвата власти", - заявил Александр Ивановский.-0-
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Ивановский: обновленная Конституция вводит институты управления, способные защитить страну от перехвата власти
Эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский считает, что результаты голосования говорят о поддержке белорусским народом изменений и дополнений в...
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