﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ивановский: обновленная Конституция вводит институты управления, способные защитить страну от перехвата власти

01.03.2022 12:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый проект Конституции вводит новые институты управления, которые при необходимости способны защитить Беларусь от перехвата власти. Таким мнением в эфире "Альфа-радио" поделился эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Эксперт считает, что результаты голосования говорят о поддержке белорусским народом изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. "Это большая цифра, которая практически полностью соответствует тем результатам социологического опроса, который проводился в первой половине 2021 года. Можно с уверенностью сказать о том, что народ поддержал новый проект Конституции. Конечно же, общество не монолитно, у людей бывают разные точки зрения. Но, на мой взгляд, это и есть демократия. Обновленная Конституция в значительной степени уходит от вертикали управления. Вместе с тем она вводит новые институты, способные защитить Республику Беларусь от перехвата власти", - заявил Александр Ивановский.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт в сфере безопасности Александр Ивановский считает, что результаты голосования говорят о поддержке белорусским народом изменений и дополнений в...
 
Новости дня
Новости общества
 
На конкурс на лучший логотип Года исторической памяти поступило 262 варианта
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by