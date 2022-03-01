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Минздрав установил надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов

01.03.2022 12:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав установил надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Увеличен размер надбавки профессорско-преподавательскому составу за осуществление деятельности, связанной с оказанием медпомощи пациентам в условиях, связанных с инфекциями. Конкретный размер надбавки будет устанавливаться работнику руководителем учреждения образования.

Профессорско-преподавательский состав медицинских университетов активно участвует в оказании медпомощи и консультировании пациентов в учреждениях здравоохранения. Установление надбавки будет способствовать повышению качества оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Кроме того, постановлением установлена надбавка медработникам университетской клиники и профессорско-преподавательскому составу медуниверситета, осуществляющим клиническую работу в университетской клинике, до 100% оклада работников. Конкретный размер надбавки будет устанавливаться руководителем с учетом сложности, ответственности и объема выполняемых работниками работ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Увеличен размер надбавки профессорско-преподавательскому составу за осуществление деятельности, связанной с оказанием медпомощи пациентам в условиях, связанных...
 
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