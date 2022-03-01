"Белавиа" отменила рейсы в Краснодар и Тель-Авив

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы из Минска в Краснодар и Тель-Авив, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

На 2 марта отменен рейс в Краснодар, на 3 и 6 марта - в Тель-Авив.

По измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай.

По запланированному расписанию осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан.-0-