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"Белавиа" отменила рейсы в Краснодар и Тель-Авив

01.03.2022 12:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы из Минска в Краснодар и Тель-Авив, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

На 2 марта отменен рейс в Краснодар, на 3 и 6 марта - в Тель-Авив.

По измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай.

По запланированному расписанию осуществляются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Алматы, Сочи и Дубай.
 
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