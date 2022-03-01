Запрет на лов щуки действует в большинстве регионов Беларуси до 15 апреля

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на лов щуки действует в большинстве регионов Беларуси с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области - с 9 марта по 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

"Охранные меры связаны с началом нереста у данного вида. Щука идет на нерест раньше других весенне-нерестующих рыб, поскольку не так требовательна к прогреву воды, а иногда нерестится даже подо льдом. Пресноводная хищница очень важна для баланса ихтиофауны, она является своего рода регулятором: уничтожает малоценную мелочь, больных и ослабленных рыб, что способствует лучшему росту ценных видов и оздоровлению их популяций", - рассказали в БООР.

Вылов щуки во время нерестового запрета влечет серьезную ответственность. За каждую незаконно добытую особь взыскивается компенсация вреда в тройном размере - по 9 базовых величин (1 БВ - Br32). Также нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин согласно ст.16.25 КоАП РБ. Причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность по ст.281 УК РБ и еще более суровые санкции.

Кроме того, в рыболовных угодьях страны еще действует запрет на лов обыкновенного сома, который продлится до 31 марта.

"В случае изменения погодных условий, влияющих на воспроизводство рыбных ресурсов, Минприроды может принимать решение об изменении сроков запрета как на всей территории Беларуси, так и в отдельных областях и районах, не уменьшая при этом общую продолжительность запрета", - обратили внимание в БООР.-0-