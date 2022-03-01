Температура воздуха в Беларуси зимой была на 1-2 градуса выше нормы

Источник материала: БелТА

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси зимой была на 1-2 градуса выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Закончилась календарная зима, которая в Беларуси в целом была на 1-2 градуса выше климатической нормы. При этом наиболее теплым оказался именно последний месяц зимнего сезона - февраль, средняя температура которого на 3-5 градусов превысила норму. Но, безусловно, все мы запомним прошедшую зиму благодаря тем синоптическим процессам, которые приводили к тому, что ветры на территории нашей страны достигали критериев опасных явлений и приводили к значительным разрушениям по всей стране. А январь и февраль 2022 года ознаменовались тем, что в связи с угрозой очень сильного ветра два раза объявлялся красный уровень опасности", - рассказали в Белгидромете.

Обширный антициклон с центром над Польшей принес в начале календарной весны не только солнце, но и ночные морозы. По северо-востоку Беларуси в ночь на 1 марта подмораживало даже до минус 13.

По прогнозам синоптиков, первая неделя марта не принесет больших изменений в погоде. Ночные минимумы в стране по-прежнему будут в основном находиться ниже нулевой отметки, понижаясь в наиболее ясные ночи до минус 10-14. Дневные максимумы при этом будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса, постепенно понижаясь к концу недели.

До среды, 3 марта, наибольшая вероятность осадков - по югу и юго-востоку страны. В пятницу, 4 марта, черноморский циклон, который будет смещаться на территорию России, усилит поступление в Беларусь более прохладного, неустойчивого и влажного воздуха. Температурный фон начнет понижаться, в первую очередь за счет понижения дневных максимумов, вероятность осадков увеличится, да и в целом с порывистым северным ветром погода уже будет менее комфортной.-0-

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