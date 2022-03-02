ДОСЬЕ: Скорбная дата: 80 лет назад нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто

Источник материала: БелТА

80 лет назад, 2 марта 1942 года, нацисты расстреляли около 5 тыс. узников Минского гетто в Раковском предместье. Также там заживо были похоронены 200 еврейских воспитанников детского дома вместе с воспитателями. Дети кричали и молили о пощаде, пока их засыпали землей, а в это время вдоль рва ходил эсэсовский офицер и бросал им конфеты.

На этом страшном месте в 1947 году в память о зверски уничтоженных фашистами людях воздвигли скромный обелиск, с которого начался мемориал "Яма". Это был первый памятник жертвам холокоста на территории СССР и, кроме того, первый в Советском Союзе монумент, на котором было разрешено сделать надпись на идиш. Текст написал поэт Хаим Мальтинский: "Светлая память на вечные времена пяти тысячам евреев, погибших от рук лютых врагов человечества - фашистско-немецких злодеев 2 марта 1942 года".

В 1989 году около мемориала по инициативе бывших узников Минского гетто была посажена аллея Праведников народов мира, где на высаженных деревьях были установлены мемориальные таблички с именами жителей Беларуси, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны.

В 2000 году в мемориальном комплексе "Яма" была установлена бронзовая скульптурная композиция "Последний путь", которую расположили вдоль 17 ступенек, ведущих к центру мемориала. Она представляет собой 27 переплетенных между собой фигур обреченных мучеников, спускающихся на дно ямы. Памятник создавался восемь лет, все работы выполнялись вручную.

29 ноября 2021 года 10 новых памятных табличек с именами праведников были установлены на аллее. Этот памятный список пополнили имена еще 10 людей и семей, спасавших евреев в годы холокоста.

27 января 2022 года в мемориальном комплексе "Яма" состоялось ежегодное торжественное мероприятие по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Представители зарубежного дипкорпуса, международных и общественных организаций, религиозных общин возложили цветы к мемориалу.

Ежегодно на мемориале проходят траурные митинги с возложением цветов и минутой молчания. В них принимают участие представители руководства района, общественных организаций и трудовых коллективов, депутаты парламента, иностранные гости.-0-