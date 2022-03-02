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Картина дня: Лукашенко о ситуации в Украине, повышение пенсий и турнир "Золотая шайба"
02.03.2022 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 1 марта
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Анонсы на 2 марта
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Выставка "Память народа. Великая Отечественная война в искусстве", приуроченная к Году исторической памяти, пройдет по 17 апреля в Национальном художественном музее Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 3 марта
Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба.
Всемирный день дикой природы. Отмечается по решению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции отмечается ценность диких животных и растений, особенно тех, которые нуждаются в защите.
80 лет назад родился Коваленок Владимир Васильевич (д.Белое Крупского р-на Минской обл.), белорусский космонавт, ученый в области военных наук, дважды Герой Советского Союза (1978, 1981), Герой ГДР (1978), Герой Монголии (1981), летчик-космонавт СССР (1971), генерал-полковник авиации (1993), академик Российской академии космонавтики (1991), кандидат военных наук (1986), профессор (1991). Совершил три космических полета (1977, 1978, 1981). В общей сложности провел в космосе 216 суток. Автор научных работ по космическому материаловедению, исследованию с пилотируемых космических аппаратов поверхности, атмосферы и ионосферы Земли, Мирового океана. Впервые в мире в условиях невесомости получил монокристаллы полупроводниковых материалов.
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ВЧЕРА Картина дня. 1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета...
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