Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 1 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности и руководством Совета Министров представил подробный анализ предпосылок нынешних событий в Украине и вокруг нее. Глава государства заявил, что нынешняя ситуация стала прямым следствием безрассудной политики Запада . Президент подчеркнул, что Беларусь и далее не планирует участвовать в спецоперации в Украине . Александр Лукашенко отметил, что с осторожным оптимизмом оценивает результаты российско-украинских переговоров на Припяти, которые прошли на территории Беларуси 28 февраля.





Бранцевич: главный результат работы экономики - сокращение уровня малообеспеченности .

Три новых международных стандарта финансовой отчетности введены в Беларуси.

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Белорусский Сбер Банк получит поддержку от российского Сбербанка.

Оборона и безопасность. Как союзные парламентарии реагируют на современные вызовы и угрозы .

В Беларуси все виды трудовых пенсий повышаются на 7% .

В Минске подвели итоги референдума . Об этом сообщил председатель Минской городской комиссии по референдуму Василий Панасюк.





Авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы из Минска в Краснодар и Тель-Авив.

ФОТОФАКТ: Ученые выводят новые сорта белорусского картофеля

Минздрав установил надбавки профессорско-преподавательскому составу медуниверситетов.

Поликлиники и больницы в мартовские выходные изменят график работы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1527 пациентов с COVID-19 , выписаны 439.

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и спортивное сообщество Беларуси категорически не согласны с решениями исполкома МОК от 25 и 28 февраля 2022 года.

Финальный этап турнира "Золотая шайба" стартовал в Минске.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему "Как повысить экологическую безопасность упаковки?". Начало в 11.00.

Персональная выставка живописи Владимира Кожуха "Флора. Мелодии весны" откроется в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева.

Выставка "Память народа. Великая Отечественная война в искусстве", приуроченная к Году исторической памяти, пройдет по 17 апреля в Национальном художественном музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 марта

Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба.

Всемирный день дикой природы. Отмечается по решению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. В резолюции отмечается ценность диких животных и растений, особенно тех, которые нуждаются в защите.

80 лет назад родился Коваленок Владимир Васильевич (д.Белое Крупского р-на Минской обл.), белорусский космонавт, ученый в области военных наук, дважды Герой Советского Союза (1978, 1981), Герой ГДР (1978), Герой Монголии (1981), летчик-космонавт СССР (1971), генерал-полковник авиации (1993), академик Российской академии космонавтики (1991), кандидат военных наук (1986), профессор (1991). Совершил три космических полета (1977, 1978, 1981). В общей сложности провел в космосе 216 суток. Автор научных работ по космическому материаловедению, исследованию с пилотируемых космических аппаратов поверхности, атмосферы и ионосферы Земли, Мирового океана. Впервые в мире в условиях невесомости получил монокристаллы полупроводниковых материалов.

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