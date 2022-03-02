СК: у белорусских водителей на территории Украины путем разбоя отобрали груженые товаром фуры

Источник материала: БелТА

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусских водителей на приграничной территории путем разбоя отобрали груженые фуры с товарами. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста "Доманово" Ратновского района Волынской области Украины находилось пять седельных тягачей с полуприцепами, перевозивших товарно-материальные ценности. Во время стоянки к водителям подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, которые потребовали выйти из транспортных средств, оставить ключи в салонах автомобилей и продемонстрировать перевозимый груз. После под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", - рассказали в СК.

В общей сложности вооруженная группа завладела имуществом на сумму не менее 200 тыс. евро.

По прибытии в Беларусь потерпевшие граждане обратились за помощью в территориальные органы внутренних дел и рассказали о произошедшем.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.207 (разбой, с целью завладения имуществом в особо крупном размере) УК. Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-